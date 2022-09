Il maltempo non da tregua: doppia allerta nel Foggiano, 'gialla' per vento e 'arancione' per temporali

Il maltempo non molla il Foggiano, dove scatta una doppia allerta meteo che interessa tutti i distretti del Foggiano (e il resto della Regione) dalle 20 di oggi e per gran parte della giornata di domani, lunedì 26 settembre.

Nel dettaglio, dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore è prevista una allerta meteo ‘gialla’ per vento e rischio idraulico. Tra gli eventi attesi: “Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e nord-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Ancora, “venti dal pomeriggio di oggi, domenica 25 settembre 2022, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale”. Dalla mezzanotte di oggi, e per le 20 ore seguenti, allerta meteo ‘arancione’ per rischio idrogeologico. Previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori occidentali della Puglia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Entrambe le allerte interessano tutti i distretti del Foggiano: dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere.