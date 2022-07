Vento forte e burrasca, scattano 24 ore di allerta meteo 'gialla' per il Foggiano

Venti forti e burrasca sul Foggiano, dove alle 14 di oggi scatta una allerta meteo 'gialla' per vento. Il bollettino emesso oggi dalla protezione civile riguarda l'intera regione Puglia, e resterà in vigore per 24 ore.

Nel dettaglio, sono previsti "Venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca". Per quanto riguarda la provincia di Foggia, sono interessati tutti i distretti ('Gargano e Tremiti', 'Sub-Appennino dauno', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle' e 'Basso Ofanto e Fortore'. Nella mattinata di oggi, a causa del vento, un palo della pubblica illuminazione è crollato in via De' Liguori, alla periferia di Foggia: fortunatamente non si registrano feriti o danni a cose o persone.