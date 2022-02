Venti forti, burrasche e mareggiate: previste 24 ore di allerta meteo 'gialla' in Capitanata. E' quanto diffuso nell'ultimo bollettino meteo della protezione civile regionale, in vigore a partire dalle 18 di oggi, 2 febbraio, e per le prossime 24 ore.

Previsti venti ?da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, con particolare riferimento alle aree costiere meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte?. Per quanto riguarda la provincia di Foggia, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore.