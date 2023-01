Venti forti, burrasca e mareggiate: attese 24-36 ore di allerta meteo nel Foggiano

La protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo 'gialla' per vento che interesserà il Foggiano e il resto della Puglia per 24-36 ore. L'allerta scatterà alle 8 di domani, 16 gennaio, previsti "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i crinali appenninici e localmente su quelli litoranei, con associate forti mareggiate lungo le coste esposte". Coinvolti tutti i distretti del Foggiano, dal Gargano ai Monti Dauni passando per il Tavoliere.