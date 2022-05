Piogge e temporali nel Foggiano: scattano 12 ore di allerta meteo 'gialla'

Il maltempo torna a fare capolino nel Foggiano, dove è prevista una allerta meteo 'gialla' di 12 ore, per rischio idrogeologico per temporali. Il bollettino, emesso dalla protezione civile regionale, riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Sub Appennino Dauno', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle' e 'Basso Fortore'. Nel dettaglio, a partire dalle 8 di domani, 7 maggio, sono previste "precipitazioni sparse, anche a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".