Piogge e rovesci sul Foggiano: scattano 12 ore di allerta 'gialla'

Pioggia e rovesci sul Foggiano e sul resto della Puglia. La protezione civile regionale ha lanciato un messaggio di allerta meteo 'gialla', per rischio idrogeologico per temporali, che investirà la Capitanata per 12 ore. L'allerta sarà in vigore a partire dalle 8 di domani, 7 luglio, e riguarderà l'intero territorio provinciale (distretti 'Gargano e Tremiti', 'Sub-Appennino dauno', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle' e 'Basso Ofanto e Fortore'). Nel dettaglio, sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Già nel pomeriggio di ieri, un violento acquazzone alternato a grandine, ha colpito l'area di Monte Sant'Angelo (qui il video).