Piogge e temporali, è rischio idrogeologico nel Foggiano: scatta allerta meteo

Il bollettino di criticità scatterà alle 8 di domani, 26 gennaio, e resterà in vigore per le successive 12 ore. L'allerta riguarda tutto il Foggiano; per il solo Tavoliere, al rischio idrogeologico si affianca quello idraulico