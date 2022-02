Allerta meteo ‘gialla’ per rischio idrogeologico nel Foggiano: attese 18 ore di piogge e temporali

Allerta meteo ‘gialla’ per rischio idrogeologico nel Foggiano, dove sono attese 18 ore di piogge e temporali. E’ quanto previsto nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, a partire dalla mezzanotte di oggi. In particolare, sono previste “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a localmente moderati su Puglia centro-settentrionale”. Per quanto riguarda la provincia di Foggia, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore.