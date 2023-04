L'allerta meteo continua: nel Foggiano, altre 24 ore a rischio temporali, fulmini e grandinate

"Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento".

E' quanto previsto nell'ultimo bollettino della Protezione civile regionale, che ha rinnovato l'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico, su tutta la provincia di Foggia (e il resto della Puglia). Nel dettaglio, l'allerta scatterà alle 20 di oggi, 16 aprile, e resterà in vigore per le 24 ore successive. Il bollettino fa il paio con quello emesso nella serata di ieri e concretizzatosi nella breve ma violenta grandinata che si è abbattuta, nel pomeriggio di oggi, su Foggia città (il video).