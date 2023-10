Il bel tempo lascia la Capitanata: in arrivo forti temporali, temperature in picchiata

Maltempo sul Foggiano, dove sono attese piogge e temporali, insieme a un brusco calo delle temperature. È quanto previsto dalla protezione civile regionale che ha lanciato una allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico.

In particolare, a partire dalle 20 di oggi, 16 ottobre, e per le successive 24 ore, sono previste "Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati moderati; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". L'allerta coinvolge tutti i distretti del Foggiano - dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere - nonchè il resto della Puglia.