Rischio pioggia e temporali sul Foggiano: scattano 12 ore di allerta meteo 'gialla'

Allerta meteo 'gialla' sul Foggiano e nel resto della Puglia, dove è prevista una 'finestra' di 12 ore di rischio per pioggia e temporali. L'allerta è stata diffusa dalla protezione civile regionale, per rischio idrogeologico per temporali, e sarà attiva a partire dalle 8 di domani, 13 ottobre.

Nel dettaglio, sono previste: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del territorio, con quantitativi cumulati localmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Il bollettino meteo interessa tutti i distretti del Foggiano, dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere.