La pioggia non da' tregua: attese altre 24 ore di allerta meteo 'gialla'. Rischio allagamenti su Foggia, Lucera e Troia

La pioggia non da' tregua alla Capitanata, dove sono attese altre 24 ore di allerta meteo 'gialla' per pioggia (il rischio previsto è idrogeologico per temporali). E' quanto stabilito nel nuovo bollettino meteo della protezione civile regionale che, dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore, prevede "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati".

Coinvolti tutti i distretti del Foggia (dal Gargano ai Monti Dauni passando per il Tavoliere) e il resto della Puglia. Per la giornata di oggi, previsti anche "possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi, fenomeni di scorrimento superficiale lungo la rete viaria, rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, innesco di smottamenti localizzati", nei comuni di Foggia, Lucera e Troia.