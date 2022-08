Rischio idrogeologico per temporali, previste 24 ore di allerta meteo 'gialla' nel Foggiano

"Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati". E' quanto previsto dall'allerta meteo 'gialla' diramata per quest'oggi dalla protezione civile. Il rischio profilato è per 'idrogeologico per temporali'. Il bollettino interessa l'intera Capitanata e il resto della Puglia; l'allerta scatterà alle 20 di oggi, 12 agosto, e resterà in vigore per le successive 24 ore.