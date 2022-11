Allerta meteo 'gialla' sul Foggiano: attese 26 ore a rischio pioggia

Allerta meteo 'gialla' (rischio previsto: idrogeologico per temporali) sul Foggiano. Lo comunica la Protezione civile regionale che ha diramato un bollettino di allerta che entrerà in vigore alle 18 di oggi, 12 novembre, in vigore per 26 ore.

Nel dettaglio, sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su aree ioniche. Venti di burrasca sud-orientali, in rapida attenuazione". Coinvolti tutti i distretti del Foggiano: dal Gargano ai Monti Dauni, passando per i comuni del Tavoliere. Allerta doppia sul Salento, dove al rischio idrogeologico si aggiunge anche quello per vento.