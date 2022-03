Il Foggiano nella morsa del freddo: scatta allerta meteo, previste 24 ore di pioggia e neve

Il Foggiano nella morsa del freddo. Temperature in calo in tutta la Puglia, dove è scattata una allerta meteo ‘gialla’ per pioggia (rischio idrogeologico) e neve. Lo stato di allerta è scattato alle 14 oggi e resta in vigore per le prossime 24 ore.

Nel dettaglio, il bollettino delle protezione civile regionale prevede “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati deboli”.

Per quanto riguarda la neve (che già da questa mattina sta imbiancando i principali comuni dei Monti Dauni) sono previste “nevicate al di sopra dei 300-500 m sui settori settentrionali di Puglia con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti alle quote più elevate; al di sopra dei 500-800 m sulla Puglia centrale, con apporti al suolo deboli o localmente moderati”

Per il Foggiano, l'allerta per rischio idrogeologico riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore; quella per neve i distretti ‘Gargano e Tremiti’ e ‘Sub Appennino dauno’.