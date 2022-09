Rischio idrogeologico per temporali, è allerta sul Gargano: previste 20 ore di maltempo

"Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati in particolare sul Gargano". E' l'evento previsto nel bollettino della protezione civile regionale che lancia una allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali relativo al distretto 'Gargano e Tremiti'. L'allerta è prevista dalla mezzanotte di oggi e per le successive 20 ore.