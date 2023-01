Ancora maltempo in Capitanata: diramata nuova allerta gialla

Una nuova allerta meteo in Puglia è stata diramata dalla Protezione Civile. A partire dalle ore 8 di domani e per le successive 12 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori più occidentali della Puglia con quantitativi cumulati generalmente moderati". L'allerta gialla per rischio idrogeologico riguarderà, nel Foggiano, le sole zone del Tavoliere e dei Monti Dauni oltre alla Puglia centrale Bradanica e al Basso Ofanto.