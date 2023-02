Nevicate in arrivo nel Foggiano: scatta 18-24 ore di allerta meteo 'gialla'

Nevicate in arrivo nel Foggiano, dove la Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo 'gialla'. Nel dettaglio, sono previste "nevicate al di sopra dei 200-400 m sulla Puglia Settentrionale, con apporti al suolo deboli". L'allerta scatterà alle 12 di domani, 8 febbraio, e resterà in vigore per le 18-24 ore successive. Il bollettino meteo interessa i distretti Gargano e Tremiti, Tavoliere, Basso Fortore e Monti Dauni.