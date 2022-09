Vento forte, fulmini e temporali previsti sul Gargano: scatta allerta meteo 'arancione'

"Venti di burrasca nord-orientali sulla Puglia garganica, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico". E' quanto previsto dalla protezione civile regionale per il distretto 'Gargano e Tremiti', per il quale scattano 24 ore di allerta meteo 'arancione', a partire dalla mezzanotte di oggi. Il resto della provincia, invece, sarà interessato da un alert più moderato (livello di rischio 'giallo'), sempre per vento. Presegue intanto l'allerta meteo 'gialla' per pioggia e rischio idrogeologico per temporali (qui i dettagli).