Violento acquazzone su Foggia: allerta meteo 'arancione' su gran parte della Capitanata

Violento acquazzone su Foggia e in altri comuni della provincia, dove è in corso una allerta meteo per 'rischio idrogeologico per temporali'. Secondo quanto diffuso dalla protetezione civile regionale, dalle 8 di oggi sono attese "precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati".

Il bollettino è stato aggiornato nella serata di ieri, con una allerta 'arancione', per la giornata di oggi, 29 agosto, valida per i comuni di Accadia, Bovino, Foggia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis Puglia , San Paolo di Civitate, Serracapriola e Torremaggiore. Prevista "moderata probabilità di allagamenti localizzati, fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane, fenomeni di inondazione localizzata in corrispondenza del reticolo secondario ed urbano; probabile innesco di smottamenti localizzati e di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate dimensioni". Al momento non si registrano disagi o allagamenti degni di rilievo.