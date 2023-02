Maltempo nel Foggiano: scattano 28 ore di allerta meteo per rischio idrogeologico

Pioggia nel Foggiano, dove scattano 28 ore di allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico. Il bollettino meteo è stato emesso dalla protezione civile regionale ed è entrato in vigore alle 16 di oggi, 28 febbraio, e resterà valido per le 28 ore successive. Nel dettaglio, sono attese "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati". Interessati tutti i distretti del Foggiano - Gargano, Monti Dauni e Tavoliere - e il resto della Puglia.