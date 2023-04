Il bollettino segnala la stessa criticità nell’intera regione. In provincia di Foggia, dunque, attesi venti forti. Stando alle previsioni di 3Bmeteo.com è in arrivo un’altra perturbazione: da domani tornano le piogge e si abbasserà nuovamente la colonnina di mercurio.

È valida dalle 14 di oggi, giovedì 13 aprile, per le successive 30 ore, l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale della Puglia. Sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali.

Il bollettino diramato dalla Protezione civile segnala venti da forti a burrasca in tutta la regione

Nuova perturbazione in arrivo: in Capitanata scattano 30 ore di allerta gialla per vento