Puglia sferzata da venti forti e di burrasca: è allerta gialla per 30 ore

Una nuova allerta meteo è stata diramata in tutta la Puglia per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico. Dalle 12 di domani e per le successive 30 ore si prevede una persistenza di venti da forti a burrasca, da ovest-sud-ovest, con mareggiate lungo le coste esposte.

Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha diramato un'allerta gialla sull'intero territorio regionale.