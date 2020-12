Venti forti e temporali si abbattono sulla Puglia: doppia allerta gialla per la giornata di domani

Una doppia allerta gialla è stata diramata dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Puglia. Nella giornata di domani, infatti, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale in estensione sulla Puglia, accompagnate da rovesci di forte intensità. Inoltre, già dalle prossime ore, si prevedono venti forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi di burrasca.

Per questo motivo è stata diramata una allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle ore 8 di domattina e per le successive 12 ore. Per i venti forti è allerta gialla a partire dalle ore 20 di oggi e per le successive 28 ore.