Temporali in arrivo nel Foggiano: lunedì di allerta gialla in Puglia

Dopo una domenica all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato, che ha concesso persino qualche capatina al mare nel Foggiano, tornano i temporali. La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un messaggio di allerta gialla, valida dalle 8 di domani, lunedì 10 ottobre, per le successive 12 ore. In Capitanata come in tutta la regione viene segnalato il rischio idrogeologico.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’allerta era stata preceduta da un bollettino di criticità che per domani segnalava, inoltre, massime in calo anche sensibile sulla Puglia centro-settentrionale.