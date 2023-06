Temporali pomeridiani nelle aree interne della Puglia: è allerta gialla anche nel Foggiano

È scattata alle 13 di oggi, sabato 3 giugno, l’allerta gialla in tutta la Puglia, valida per le successive 7 ore. Fino alle 20, la Protezione civile segnala rischio idrogeologico per temporali in tutta la regione, compresa la provincia di Foggia.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne e montuose della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Da ormai sette giorni, i bollettini evidenziano come i fenomeni temporaleschi si intensifichino soprattutto nel pomeriggio, specie sui Monti Dauni e nelle aree interne.