Nuova allerta gialla in Puglia: nel Foggiano fino a stanotte ancora piogge e rischio idrogeologico

È scattata alle 13 di oggi, sabato 4 marzo, un’altra allerta gialla della Protezione civile regionale, valida per le successive 11 ore in tutta la Puglia.

Nel Foggiano sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Si segnala rischio idrogeologico per Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto e Sub-Appennino Dauno, mentre per il Basso Fortore il bollettino indica anche il rischio idraulico, in un successivo messaggio di allerta prorogato in questo settore per altre 20 ore dopo la mezzanotte.

Già ieri, venerdì 3 marzo, era stata emanata un’allerta gialla valida dalle 16 per le successive 28 ore, con rischio idrogeologico.