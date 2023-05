Il maltempo non molla la Puglia, nuova allerta gialla dal Gargano al Salento

Il maltempo continua a imperversare nel Foggiano e in tutta la Puglia. Nella giornata di domani, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Per questa ragione, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. L'allerta riguarderà tutta la regione dalla zona Gargano-Tremiti al Salento.