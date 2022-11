È ancora allerta maltempo nel Foggiano: altre 24 ore di vento e temporali

Un nuovo messaggio di allerta è stato emesso oggi dalla Protezione civile della Regione Puglia. Scatta alle 20 di oggi, sabato 5 novembre, alla scadenza del precedente bollettino, ed è valido per le successive 24 ore. È ancora allerta gialla in tutta la regione, in provincia di Foggia si segnala il rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulla Puglia settentrionale. Venti da forti a burrasca da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca forte sulle coste settentrionali.

La fase operativa di attenzione, nell’ambito delle procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile, era stata dichiarata a partire dalle 8 di venerdì 4 novembre nel primo di tre messaggi di allerta emessi da giovedì ad oggi.