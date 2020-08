Stop al caldo afoso, riecco piogge e temporali: allerta gialla in tutta la Puglia

Dopo i giorni di caldo afoso, torna il maltempo in tutta la Puglia. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, ha infatti diramato una allerta gialla in tutta la Puglia per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico dalle 12 di oggi e per le successive 32 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.