A Santo Stefano allerta gialla in Puglia: weekend di pioggia e freddo nel Foggiano

Temporali in arrivo nel week-end di Santo Stefano in provincia di Foggia. La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso oggi un messaggio di allerta gialla, valido dalle 8 del 26 dicembre per le successive 12 ore.

Su tutta la Puglia il bollettino segnala il rischio idrogeologico per temporali e lo stesso livello di allerta. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Il meteo non promette miglioramenti domenica: assieme alle piogge è atteso un ulteriore calo delle temperature.