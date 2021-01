Temperature in picchiata e nevicate su Gargano e Monti Dauni: diramata un'altra allerta gialla

Sarà ancora maltempo almeno per le prossime 24 ore in alcuni settori della Capitanata e della Bat e nel territorio dell'Alta Murgia. Mentre già in queste ore si registrano nevicate in diversi comuni dei Monti Dauni, il centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha diramato una nuova allerta meteo per neve.

Anche nella giornata di domani si prevedono nevicate al di sopra dei 300-600 metri sui rilevi della Puglia centro-settentriolane, con apporti al suolo deboli. L'allerta gialla sarà in vigore dalla prossima mezzanotte e per le successive 24 ore e riguarderà il Gargano e le Tremiti, la zona del basso Ofanto, della Puglia Centrale Bradanica e del Sub Appennino Dauno.