Il maltempo non dà tregua: rovesci, temporali e raffiche di vento in tutta la Puglia. Diramata allerta gialla

Sarà un inizio di settimana all'insegna del maltempo in provincia di Foggia e in tutta la Puglia. Nella giornata di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale in estensione, dal pomeriggio, al resto della Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Per tale motivo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha diramato una allerta gialla a partire dalle 8 di domani e per le successive 24-36 ore.