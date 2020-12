La Puglia nella morsa del maltempo: temporali e venti di burrasca e temperature in picchiata. Diramata una doppia allerta

Dopo un weekend all'insegna del maltempo e delle basse temperature, anche la giornata di domani si preannuncia piuttosto critica per l'intero territorio pugliese. Un minimo barico, centrato sullo Ionio, determina ancora tempo perturbato sul Meridione italiano e sul Molise, con venti forti settentrionali su gran parte del territorio, che causeranno un ulteriore calo delle temperature. Dalla tarda serata una nuova intensa perturbazione nord-Atlantica, proveniente dalla Francia, raggiungerà le regioni settentrionali, dove si verificheranno diffuse nevicate sino a quote di pianura, mentre piogge sparse interesseranno per tutta la giornata di domani le regioni del Centro, sino a raggiungere nel pomeriggio, Campania e parte di Basilicata e Puglia, associate ad una intensa ventilazione dai quadranti meridionali.

Già in queste ore e fino alle 24, la Protezione Civile ha diramato una allerta gialla (arancione per il territorio del Gargano e delle Tremiti) per rischio idrogeologico e vento. Si prevedono, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, con quantitativi moderati, specie sui settori garganici. Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Inoltre, si registrano nevicate al di sopra di 800-1000 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti localmente forti settentrionali, su tutto il territorio con locali rinforzi di burrasca sul Gargano.

Dalla mezzanotte e per le successive 20 ore, scatterà una doppia allerta meteo per pioggia e vento. La prima, gialla su tutte le zone, eccezion fatta per Salento e per la zona dei Bacini del Lato e del Lenne. Resta l'allerta arancione su Gargano e Tremiti. Inoltre, allerta arancione per vento sull'intero territorio pugliese fino alle 20 di domani.