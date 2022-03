Tempesta fredda dalla Russia in arrivo nel Foggiano: neve a quote basse, temporali e vento

Correnti molto fredde di origine russa interessano da giorni la Puglia e nei prossimi giorni continueranno a farlo anche in modo più deciso. Secondo gli ultimi aggiornamenti di 3bmeteo.com, tra venerdì e sabato è atteso l’ingresso di un nuovo impulso gelido che farà crollare le temperature su tutta la regione, portando nevicate fino a bassa quota. Sarà un weekend meteorologicamente molto dinamico, tra spazi assolati e nubi irregolari, che potranno essere associati a improvvisi rovesci e temporali, anche accompagnati da puntuali grandinate. Tra sabato pomeriggio e la giornata di domenica la quota neve crollerà fino ai 300-400m nelle aree interne con coinvolgimento dei comuni collinari e montani a ridosso del Subappennino dauno, del Gargano e delle Murge. Temperature in calo, massime generalmente comprese tra 9°C e 12°C sulla costa, più freddo nell’interno. Ventilazione tesa, a tratti forte, da Nord-Ovest tra sabato e domenica. Mare in aumento a molto mosso.

Come riferisce Federico Brescia di 3bmeteo.com, su Foggia un nuovo impulso freddo porterà tempo invernale nel weekend. Da venerdì sera è atteso un peggioramento con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e nevicate fino a 300-400m nelle aree interne a ridosso del Subappennino. Qualche schiarita in più da domenica pomeriggio, in un contesto freddo e ventoso. Temperature in calo, generalmente comprese tra 5 e 10°C.