Meteo: allerta vento in provincia di Foggia e in Puglia

Previsioni meteo del 23 gennaio 2020. Allerta vento gialla in provincia di Foggia e in Puglia

Allerta gialla in tutta la Puglia per venti forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche di vento fino a burrasche forti, è stata emanata dalla sezione protezione civile della presidenza della Regione Puglia per la giornata di domani 23 gennaio 2021 a partire dalla mezzanotte e per le successive 18-24 ore.

Si prevedono anche forti mareggiate sulle coste esposte. L'allerta vento riguarda la provincia di Foggia e l'intera Puglia