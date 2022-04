Venti di burrasca e mareggiate: è allerta 'gialla' nel Foggiano

"Venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte in particolare sui settori costieri. Si prevedono mareggiate lungo le coste esposte". Questi gli eventi previsti dalla protezione civile regionale, che ha diramato una allerta meteo 'gialla' per vento, che interesserà l'intera Capitanata e il resto della Puglia. Il bollettino entrerà in vigore alle 3 del 21 aprile e sarà valido per le successive 24-30 ore.

Nella giornata di domani, come riporta Carlo Migliore di 3Bmeteo a Foggiatoday, nubi in aumento con possibilità di qualche pioggia a iniziare nelle ore pomeridiane, piogge che a tratti potranno andare avanti fino alla prima parte della giornata di venerdì.

Nel weekend l’espansione di un campo di alta pressione a tutta la regione garantirà condizioni soleggiate e miti con massime fino a 23/24°C domenica. Attenzione ai venti previsti in sensibile rinforzo con raffiche di scirocco fino a 40/60km/h tra giovedì e venerdì.