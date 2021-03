Nel Foggiano l'ultima coda dell'inverno porta pioggia e neve

Sarà caratterizzato da freddo, pioggia e neve l'ultimo week-end dell'inverno in provincia di Foggia. Queste le previsioni del meteorologo Alex Guarini di 3bMeteo.com.

"Andiamo incontro ad un weekend caratterizzato da maltempo su tutta la Puglia. Correnti fredde in discesa dall’Europa settentrionale entrano nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Qui le masse d’aria acquisiscono umidità favorendo la formazione di una frequente copertura nuvolosa, che interesserà la Puglia tra sabato e domenica.

Dopo la fase dell’ultimo periodo all’insegna della spiccata variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti responsabili di qualche precipitazione, sul finire di venerdì arriveranno nubi più compatte e consistenti, responsabili di piogge diffuse sulla pianura foggiana, nonché neve su Monti Dauni e Gargano a partire dai 500-700 m di quota.

Le temperature assumeranno ancora caratteristiche di stampo tipicamente invernale con valori massimi diurni prossimi agli 8-10°C in pianura, mentre nelle ore notturne e in quelle del primo mattino si registreranno minime fin verso i 2-4°C in pianura; valori vicini o leggermente inferiori agli 0°C in collina.

Nessuna novità di rilievo è attesa anche all’inizio della prossima settimana, nella quale sarà ancora necessario avere ombrelli, sciarpe e cappotti a portata di mano.”