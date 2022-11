Pioggia e rovesci in arrivo sul Gargano

Il flusso perturbato atlantico si abbasserà notevolmente di latitudini nei prossimi giorni, raggiungendo il Mediterraneo centrale e anche la Puglia. Una prima perturbazione raggiungerà la nostra regione già domani, venerdì, ma si tratterà di un fronte che agirà soprattutto sul versante tirrenico del Sud Italia. Questo coinvolgerà solo i settori settentrionali della nostra regione con qualche pioggia al mattino sul Gargano e sulle zone immediatamente a sud, mentre sul resto della Puglia il tempo si manterrà più soleggiato.

Sabato una più intensa perturbazione interesserà buona parte dei settori con piogge e rovesci sul Gargano in estensione verso sud alla provincia di Bari, mentre rimarrà ancora una volta all?asciutto il comparto meridionale pugliese con ampie schiarite sul Salento. Il fronte sarà accompagnato da sostenuti venti meridionali che spazzeranno il Salento con raffiche anche di 50-70km/h, tanto che saranno possibili locali mareggiate sulle coste occidentali.

Domenica l?ennesima perturbazione transiterà sulla Puglia coinvolgendo questa volta le provincie centro-meridionali. In tale fase attendiamo piogge e temporali sul Salento anche di forte intensità, mentre i fenomeni risulteranno più deboli sulle aree a nord della regione. Caleranno le temperature e i venti tenderanno a disporsi da nord. Una tregua più soleggiata è attesa per lunedì, in attesa di un?altra perturbazione che da martedì riporterà qualche pioggia e venti sostenuti.

Secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, venerdì sarà una giornata in gran parte soleggiata, a parte un po? di variabilità ad inizio mattinata. Il clima sarà mite con temperature massime fino a 22°C ma un po? ventoso, con raffiche da sudovest. Sabato i cieli si annuvoleranno sin dal mattino e compariranno piogge e rovesci intermittenti che si protrarranno fino a sera. Caleranno le temperature e le massime non andranno oltre i 15°C. Domenica è attesa una giornata nuvolosa, anche se senza fenomeni di rilievo, con temperature diurne fino a 15°C e venti che tenderanno a rinforzare da nordovest tra il pomeriggio e la sera. Soleggiato lunedì, in attesa di nuove possibili piogge martedì.