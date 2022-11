Maria Grazia, la tiktoker di Foggia che legge storie per bambini con Dada

Durante gli studi universitari in economia, Maria Grazia capì che non era quella la sua strada: l'amore per i bambini la portó ad aprire un canale Youtube per leggere le storie dei libri per bambini

Mancavano solo sei esami alla laurea in Economia, quando Maria Grazia Console capì che quella carriera non l'avrebbe mai resa felice.

Il tanto agognato "posto fisso" non avrebbe fatto per lei. Così abbandonó l'università e seguì un corso di educatrice e uno di 'Lettrice volontaria Nati per leggere', che le fece capire che quello sarebbe stato il suo sogno: leggere i libri per bambini.

Dopo aver lavorato come educatrice in una scuola primaria, un paio di anni fa aprì il suo primo canale YouTube, con la complicità delle sue figlie.

Dopo circa 6 mesi di rodaggio, si trasferì su Instagram e Tiktok dove, un po' per tenere alte le visite e un po' per proteggere le proprie figlie, scelse come "compagna di viaggio" una marionetta. 'Dada' è la rivisitazione del pupazzo Dodó della trasmissione Rai 'L'albero azzurro'.

Oggi Maria Grazia, quotidianamente, produce e condivide video sui social leggendo i libri per bambini, attirando la loro attenzione proprio con l'aiuto di Dada.

Ma il suo sogno è quello di divenire, un giorno, proprio il volto della trasmissione 'L'albero azzurro', da cui lei ha sempre preso ispirazione.