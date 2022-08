La Via della felicità si ritrova per un altro intervento in via Almirante

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il gruppo de La Via della Felicità, che da più di un anno, ogni week-end, organizza interventi di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree verdi della città. Anche questo fine settimana di agosto si è ritrovato davanti all’incrocio tra Via Gentile Via Almirante. I volontari hanno rinvenuto, oltre alla moltitudine di cartacce e plastica, anche un vecchio passeggino, una bottiglia incastrata nel cemento, mascherine, e molto altro.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole ringraziare tutti i volontari che in questi mesi si sono dedicati e impegnati per partecipare alle iniziative. Inoltre vuole augurare a tutti Buone Vacanze, senza però fermarsi con le attività. Infatti, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Il prossimo appuntamento è previsto per Mercoledì 10 Agosto alle ore 19:00, in Corso Roma a Foggia, davanti al Civico 204.