La Gioventù Calcio San Severo diventa Centro Tecnico Next Generation Uc Sampdoria

La voglia di migliorarci che ci contraddistingue da sempre, per questo la Asd Gioventù Calcio San Severo è stata scelta per essere il 1° Centro Tecnico Next Generation Uc Sampdoria della Provincia di Foggia. La società del Presidente De Lallo, ha centrato un nuovo importante obiettivo: "Sono orgoglioso di comunicare che da oggi diventiamo Centro Tecnico Next Generation Uc Sampdoria.

Essere stati scelti, dichiara il Presidente De Lallo, è qualcosa di straordinario, si tratta di un traguardo prestigioso! Questo progetto garantirà un enorme visibilità ai ragazzi, qui non si parla di "prestare il marchio" come accade di solito, qui c'è un vero e proprio lavoro di formazione dedicata ai nostri tecnici e di scouting da parte dello staff Next Generation Uc Sampdoria. Il responsabile della Scuola Calcio, Gianluca Cassone continua, Sampdoria Next Generation è un progetto condotto dal Settore Giovanile blucerchiato.

Questo progetto prevede un costante supporto tecnico/pratico ai nostri allenatori che parteciperanno a dei corsi di formazione periodici, anche presso il centro sportivo blucerchiato e webinair on line con lo scopo di apprendere e sviluppare la metodologia di allenamento blucerchiata. Ci sarà un continuo contatto e scambio tra le società anche per visionare la crescita dei ragazzi che si distingueranno per le loro capacità tecniche. Durante la stagione, la società riceverà anche delle visite periodiche da parte dello staff tecnico del progetto Next Generation Uc Sampdoria, che valuterà i progressi nel percorso di apprendimento da parte degli addetti ai lavori e la messa in pratica sul campo da parte degli atleti. Cercavamo qualcosa di unico, e lo abbiamo trovato, conclude Cassone. Far parte di questo progetto significa anche vivere il mondo Sampdoria: i nostri ragazzi avranno la possibilità di assistere dal vivo sia ad alcuni incontri di campionato di Serie A presso lo stadio "L. Ferraris" sia agli allenamenti delle formazioni del Settore Giovanile della Sampdoria, partecipare ad incontri e stage organizzati dalla società per confrontarsi con i pari età della società blucerchiata. "Dopo aver valutato attentamente altre situazioni, la Sampdoria si è rivelata la migliore - spiega Cascavilla, responsabile Tecnico. Pensiamo con questa collaborazione di poter ottenere una crescita del nostro staff tecnico, e avere una maggiore visibilità in rapporto alla qualità del lavoro e alle competenze offerte. Per la nostra società si tratta di un investimento in termini di qualità, professionalità e competenze per intraprendere un percorso di crescita collettivo. Un riconoscimento al lavoro svolto negli anni con passione e dedizione."