Consultori: indirizzi e orari a Foggia

Il consultorio è un servizio socio-sanitario territoriale che presenta al suo interno diverse competenze.

È stato istituito in Italia dalla Legge 405 del 1975 e il suo scopo è quello di intervenire in sostegno e a tutela della salute della famiglia o del singolo individuo.

Perché andarci?

Il consultorio è utile in quanto offre vari servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità in modo completo. Fornisce: assistenza psicologica e sociale; sostegno psicologico dell'individuo e della coppia (o del nucleo familiare); servizi di tutela e sostegno alle donne; prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso; visite mediche ginecologiche e pediatriche; corsi di preparazione alla nascita; consulenza professionale per contraccezione e fertilità; consulenza per l'interruzione volontaria di gravidanza.

Come si accede

Per accedere a tutti i servizi offerti dal consultorio non occorre una prescrizione medica, ma ci si può recare direttamente di persona nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare per fissare un appuntamento. Il consultorio, poi (se non altrimenti comunicato al momento della prenotazione), è completamente gratuito per tutti.

Consultori famigliari a Foggia

Consultorio Familiare in Via Grecia, 2-3 tel. 0881 884406; aperto dal lunedi al sabato dalle 09:00 alle 13:00, chiuso la domenica.

Consultorio Familiare Il Faro