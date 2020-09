Patente di guida: le informazioni per richiedere il rinnovo

Rinnovare la patente scaduta è obbligatorio. Per ottenere il rinnovo di questo documento occorre effettuare la visita della vista presso una ASL o la Motorizzazione Civile del proprio territorio; se l'esame avrà esito positivo il medico rilascia al conducente la ricevuta dell’avvenuta conferma della validità della patente di guida.

Dopo di ciò, la Motorizzazione Civile dovrà effettuare il rinnovo della patente che verrà consegnata al proprietario entro 15 giorni dalla visita medica. In questo lasso di tempo, il guidatore potrà circolare con un documento sostitutivo della patente B, che viene rilasciato al momento della visita oculistica.

Inoltre, con l'emergenza Covid-19 è stato stabilito che le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020; mentre, le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente; infine, le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 ° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Patente di guida: quando effettuare il rinnovo

La patente di guida va rinnovata a seconda della categoria e dell'età del conducente. Le categorie A e B vanno rinnovate nei seguenti casi:

ogni 10 anni - fino a 50 anni

ogni 5 anni - tra i 50 e i 70 anni

ogni 3 anni - tra i 70 e gli 80 anni

ogni 2 anni - superati gli 80 anni

Rinnovo patente scaduta: costi

Il costo del rinnovo patente si aggira tra i 100€ e i 130€; vi sono dei costi fissi legati a:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.