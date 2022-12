Come chiedere la carta d'identità elettronica a Foggia

La carta d'identità è il documento personale di riconoscimento più importante, che ogni cittadino deve possedere.

Da poco è stata introdotta la nuova Carta d'identità Elettronica (CIE) - secondo l’art. 10, c.3 del D. L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 125 - che sta sostituendo la vecchia carta d’identità in formato cartaceo.

Carta d'identità elettronica, cos'è e come ottenerla

La carta d'identità elettronica si distingue dalla versione cartacea perché realizzata in matariale plastico, più resistente e impermeabile. Altro carattere distintivo di questo nuovo documento è la sua forma rettangolare, molto simile a quella della patente o di qualsiasi carta di credito.

E' dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, di foto stampata a laser per scongiurare la contraffazione e sul retro riporta il codice fiscale a barre.

La carta d'identità elettronica non è solo un documento di riconoscimento, ma è un vero e proprio documento multifunzionale che si può usare per richiedere un'identità sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), al fine di garantire l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre la CIE è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.

La durata della carta d'identità elettronica

La validità del documento d'identità varia a seconda dell'età. Ecco di seguito la durata della carta d'identità a seconda della fasce d'età di appartenenza:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

10 anni per i maggiorenni

Come richiedere la carta d'identità a Foggia

Per richiedere la carta d'identità elettronica presso il comune di Foggia è necessario recarsi presso l'Ufficio Anagrafe; per orari ed eventuali appuntamenti è possibile consultare direttamente il sito del comune.