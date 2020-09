Come richiedere la carta d'identità a Foggia

La carta d'identità è il documento di riconoscimento più importante, valido anche per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea.

Non viene rinnovato in caso di variazione della professione o della residenza o di dati concernenti lo stato civile. Inoltre, tutti i documenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, restano comunque validi fino al 31 dicembre 2020; mentre, per i documenti relativi all'espatrio la data di scadenza valida resta quella indicata nel documento stesso.

si può richiedere il rinnovo 6 mesi prima della data di scadenza stessa. Qualora si richieda un documento valido per l'espatrio occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di domanda.

Cosa fare in caso di furto o smarrimento della carta d'identità

In caso di furto o di smarrimento della carta di identità occorre presentare all'ufficio anagrafe, la denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri), tre fotografie e un altro documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione). Se non si possiede altro documento, l'identificazione avviene mediante due testimoni maggiorenni, non legati al richiedente da alcun rapporto di parentela o affinità in linea retta nè collaterale entro il terzo grado e in possesso di un documento di identità valido.

Deterioramento

In caso di deterioramento della carta di identità, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuto deterioramento del documento e presentare contestualmente il documento originale deteriorato.

Inoltre, le persone con problemi di deambulazione possono richiedere il rilascio o il rinnovo a domicilio. In questo caso occorre che una persona maggiorenne si rechi all'anagrafe con tre foto e il documento scaduto o in scadenza della persona interessata. Un incaricato si recherà al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta di identità e l'apposizione della firma.

Per richiedere la carta d'identità occorre fare la richiesta all'Anagrafe e quindi attendere che vi sia il nulla-osta da parte del Comune di residenza.

Qual è la documentazione necessaria?

Tre foto tessere uguali recenti a capo scoperto

Carta di identità scaduta o in scadenza [da presentare per il rinnovo della carta di identità]

Denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti [da presentare in caso di smarrimento o furto della carta di identità]

Carta di identità deteriorata [da presentare in caso di deterioramento della carta di identità]

Documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione) [da presentare in caso di furto, smarrimento o distruzione]

Dove richiedere la carta d'identità a Foggia

Ufficio Anagrafe - Carta identità cartacea in Corso Garibaldi, 58; tel. 881792244; fax 881792623.

Per avere maggiori informazioni clicca qui.

Per il rilascio della carta d'identità ai cittadini non residenti, clicca qui.