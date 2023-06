Il travel blogger Toto Magliozzi a Candela per la tappa pugliese di '20 regioni in 20 giorni'

Per il terzo anno consecutivo sarà Candela la tappa pugliese di ‘20Regioni - 20Giorni= 0 Impatto’, il giro d’Italia in bicicletta muscolare e campervan di Salvatore ‘Toto’ Magliozzi, travel blogger e scrittore fondatore del celebre blog di viaggi ‘Toto Travel’. L’obiettivo è quello di promuovere il turismo ecosostenibile attraverso un viaggio alla scoperta dei borghi più piccoli e magari meno conosciuti dello Stivale.

Con Magliozzi, per il secondo anno consecutivo, in sella alla sua bici ci sarà il blogger e recordman bergamasco Enrico Diluviani. Non ci saranno, invece, i bruchi che al termine del viaggio (il ventesimo giorno) sarebbero diventati farfalle. Quest’anno, infatti, le protagoniste saranno 20 coppie di coccinelle di specie autoctona (Adalia bipunctata) che verranno liberate ad ogni tappa, come simbolo di un ritorno alla natura e invito ad una vita più sostenibile: queste coccinelle, infatti, possono sostituire i pesticidi nella lotta biologica perché sono antagonisti naturali degli afidi.

L’appuntamento candelese è previsto per mercoledì 21 giugno alle 10.30 presso il ristorante-museo ‘L’Orecchietta’. Il giorno dopo la carovana ripartirà per raggiungere la tappa campana, ovvero Savignano Irpino.

“Oggi più che mai – dichiara il vice sindaco Giuseppe De Vitto – abbiamo bisogno di mantenere alta l’attenzione sul tema della salvaguardia ambientale. Del resto gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, con conseguenze negative sulla qualità della vita e sull’economia dei territori”.

L’iniziativa annovera tra i numerosi partner anche il WWF e sarà seguita da due entomologi per garantirne l’eticità e l’ecocompatibilità.