L'estate dei buoni propositi: volontari ripuliscono l’area verde di viale 1° maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A Foggia l'estate inizia con i buoni propositi: ripulire l’ambiente dai rifiuti abbandonati. Così, anche nei giorni scorsi, i volontari de 'La Via della Felicità' di Foggia si sono riuniti in viale I° Maggio per ripulire da cartacce, mozziconi, plastica e molto altro, l’area verde e le aiuole situate lungo il viale.

Il gruppo ha raccolto in totale una decina di sacchi d’immondizia e i volontari hanno anche affisso un cartello per suggerire ai cittadini di mantenere l'area pulita. “Un aspetto piacevole di questa esperienza", spiega Marina, responsabile del gruppo, "sono state le tante persone che ci hanno fermato per ringraziarci ed incoraggiarci ad andare avanti. La nostra città può essere bella e pulita, l'ambiente in cui viviamo può essere sano e vivibile, ma tanto dipende da noi e i nostri comportamenti quotidiani". Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 29 giugno, alle 18:30, in via Lenotti di Foggia, vicino al Proshop.