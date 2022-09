Il Comune di Foggia partecipa alla sfida del Giretto d’Italia

Il Comune di Foggia aderisce al Giretto d’Italia 2022. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, ha lo scopo di incentivare la mobilità ciclistica ed è organizzata da Legambiente in collaborazione con Euromobility.

Si tratta di una gara tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bicicletta o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica (monopattini elettrici, monowheel, E-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway). Partecipare è semplice: basta recarsi al lavoro o a scuola utilizzando uno dei mezzi indicati, passando in uno dei check point previsti in tutte le città d’Italia che hanno aderito al Giretto.

Il Giretto d’Italia si svolgerà venerdì 16 settembre e sarà una delle iniziative programmate per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile di settembre 2022 (European Mobility Week, dal 16 al 22 settembre). I monitoraggi saranno garantiti da volontari che in un arco temporale predefinito e attraverso appositi check point predisposti all’ingresso dei luoghi di lavoro (Comuni, aziende, altri enti) che avranno aderito all’iniziativa, monitoreranno il numero di bici (o altri mezzi di micromobilità) in transito. Per due ore a scelta, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10 del mattino, dovranno essere organizzati i conteggi dei lavoratori o studenti che abbiano scelto di muoversi in bicicletta o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica.

Vince la sfida la città che totalizzerà, nel periodo di monitoraggio, il maggior numero di spostamenti, e quindi di passaggi, effettuati con mezzi di mobilità sostenibile alternativi sopra indicati. Per l’occasione l’amministrazione comunale, la scuola e/o l’azienda aderente alla giornata potrà mettere in campo incentivi: si potranno, ad esempio, offrire omaggi, biglietti per estrazione di premi o bonus-colazioni agli studenti e ai lavoratori che si presenteranno con mezzi di mobilità sostenibile alternativi al check-point. O chiedere agli studenti di alcune scuole o ai dipendenti pubblici quel giorno di utilizzare uno dei mezzi sopra indicati, passando per i varchi individuati creando una sorta di competizione tra classi, uffici o aziende.

L’obiettivo è sempre quello di riempire il più possibile la città di mezzi sostenibili. I Circoli di Legambiente, il personale dei comuni e/o enti aderenti e i volontari delle altre associazioni aderenti localmente vigileranno sul corretto svolgimento della sfida. I check-point dovranno essere posizionati, a discrezione degli organizzatori e degli aderenti nelle immediate vicinanze delle aziende, scuole o enti che avranno aderito alla giornata.