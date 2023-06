A Manfredonia si fa la differenziata con l'app 'Junker'

Da oggi a Manfredonia sarà più facile differenziare correttamente ed evitare multe. Il merito è di ‘Junker’, l’app (gratuita per i cittadini) che sta aiutando 1800 comuni italiani a conferire correttamente i rifiuti. L’utilizzo è semplice: dopo aver scaricato l’app dallo store di riferimento del proprio sistema, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito (‘Junker’ vanta un database interno di oltre 1 milione e 800 mila prodotti).

E siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, la app - grazie alla geolocalizzazione - è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Se dovesse capitare che non venga riconosciuto il prodotto, l’utente può scattare una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.

Ma non è finita qui perché all’interno di ‘Junker’ i cittadini troveranno anche quiz per imparare a differenziare, mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio, e inoltre potranno ricevere messaggi diretti dall’amministrazione comunale in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici.

“Junker permetterà innanzitutto di fornire maggiore chiarezza ai cittadini – dichiara l’assessore alla transizione ecologica di Manfredonia, Giuseppe Basta - e di indicare loro sempre il corretto conferimento dei prodotti da differenziare. Al tempo stesso l’uso di questa app aumenterà il livello di digitalizzazione all’interno della nostra municipalizzata e aiuterà la città di Manfredonia a intraprendere un percorso sempre più virtuoso. I nostri cittadini sono già bravi nella raccolta differenziata, ma, come amministrazione e come cittadinanza, crediamo che sia importante osare sempre di più”.